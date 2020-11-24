ترامب: لن نعترف أبدا بأوراق التصويت المزيفة فى الانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - وقال ترامب فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "ما علاقة السماح لإدارة الخدمات العامة بالعمل التمهيدى مع الديمقراطيين بالاستمرار فى متابعة قضايانا المختلفة حول ما سيتم اعتباره أكثر الانتخابات فسادًا فى التاريخ السياسى الأمريكي؟.. نحن نتحرك بأقصى سرعة قدما، ولن نعترف أبدًا بأوراق الاقتراع المزيفة".

وأضاف ترامب، أنه أعطى إميلى ميرفى رئيسة إدارة الخدمات العامة الضوء الأخضر للمضى قدما فى تسليم السلطة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.

وتابع "قضيتنا تمضى بقوة وسنواصل المعركة... وأنا أؤمن أننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا، أوصى بأن تقوم إميلى وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقى بأن يقوم بالشيء ذاته".