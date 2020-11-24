بعد الاعتداء على أرامكو.. إعلامي لبناني يحذر الإيرانيين من غضبة السعوديين: سيكون الثمن غاليا

أكد المحلل السياسي والإعلامي اللبناني طارق أبو زينب أن "اعتداء المليشيا الانقلابية الحوثية الاٍرهابية المدعومة من إيران باستهداف خزان وقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية لشركه أرامكو النفطية في مدينة ⁧‫جدة‬⁩ هو اعتداء إرهابي جبان وحاقد ، لأنه لا يستهدف ⁧‫المملكة العربية السعودية وسيادة اراضيها ‬⁩ فقط بل يستهدف الأمة العربية والإسلامية .

وأكد الإعلامي طارق أبوزينب في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج " أن هذه الاعتداءات الاٍرهابية المتكررة على المملكة العربية السعودية من قبل مليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يجب ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤليته بالوقوف بحزم والتصدي بصلابة لمجابهة مثل هذه الاعتداءات العدوانية المتكررة، لأنها تعد خرقًا فاضحًا للقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية وللاقتصاد العالمي .

وأضاف أن "المملكة العربية السعودية هي مملكة الخير والعطاء، ولا تسعى أو تبادر بالحروب، ومعروف عنها الحكمة والحنكة السياسية، وسعيها الدؤوب لحل قضاياها وفق القوانين والأعراف الدولية، رغم صلابتها وقدرتها الفائقة بالرد الرادع والملجم وتلاحم شعبها القوي مع حكومته في سبيل التصدي لأي عدوان يمس أمن واستقرار المملكة .

وحذر الإعلامي طارق أبو زينب النظام الإيراني والحوثيين من "غضب السعودية وغضب الشعوب العربية والإسلامية، من تكرار ارتكاب مثل هذه الجرائم الاٍرهابية ، لأن السعودية تمثل قبلة المسلمين الدينية وقبلة العرب السياسية، وسيكون الثمن غاليًا بدون شك".

يشار إلى أن مسؤولا في شركة أرامكو السعودية أشار إلى أن الصهريج الذي تضرر في محطة التوزيع في جدة يمثل 10% من كل الوقود المخزن، نافيا تأثر أي من العملاء بهجوم الحوثيين على المنشأة النفطية بجدة.

وأظهرت أرامكو قدرتها على التعامل مع هجوم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية في جدة، والعملاء لم يتأثروا وفق ماذكرته وكالة الأنباء رويترز.

وتمكن رجال الإطفاء من اخماد الحريق في 40 دقيقة، بعد إصابة خزان واحد من أصل 13 أصيب بأضرار طفيفة.

وكان حريقا نشب في خزان للوقود بمحطة توزيع ​المنتجات​ البترولية شمال جدة، نتيجة اعتداء إرھابي عليه بقذيفة دون وقوع أي خسائر بشرية حيث إن إمدادات شركة ​أرامكو​ السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تورطت في الاعتداء الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة.

وافاد بأن الاعتداء لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي.

وأشار الي أن هذا الاعتداء الإرهابي هو امتداد للأعمال الإرهابية باستهداف المنشآت النفطية في ( بقيق وخريص ) والتي تبنتها المليشيا الحوثية واثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني في تلك الهجمات الإرهابية باستخدام أسلحة نوعية إيرانية من نوع ( كروز وطائرات بدون طيار مفخخة ).