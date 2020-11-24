قفزة غير مسبوقة.. روسيا تسجل أعلى زيادة يومية في وفيات كورونا

سجلت روسيا، اليوم الثلاثاء، قفزة غير مسبوقة في عدد حالات الوفاة المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية في روسيا تسجيل 491 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك في أعلى زيادة يومية منذ تفشي جائحة كورونا في البلاد.

وسجلت روسيا اليوم الثلاثاء 24326 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة انخفاضا عن 25173 أمس.

وبذلك وصلت حصيلة الإصابات في البلاد إلى مليونين و138828 حالة، بينما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 37031 حالة.

أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي أن عدد المتعافين زاد بواقع 23226 خلال اليوم الماضي ليبلغ مليونا و634671 شخصا، مع بقاء 467 126 حالة نشطة.

وشهدت العاصمة موسكو تراجعا ملموسا بعدد الإصابات الجديدة من 6866 أمس إلى 5838 اليوم، مع ارتفاع الوفيات اليومية إلى 76 مقابل 71 أمس.

ووصل مجموع الإصابات في المدينة 566417، منها 8455 حالة وفاة و416242 حالة شفاء.

وبدورها، أكدت تاتيانا جوليكوفا، نائية رئيس الوزراء الروسي، اليوم الثلاثاء أن الوضع بشأن تفشي فيروس كورونا في روسيا يشهد تدهورا في ظل حلول موسم الخريف- الشتاء لانتشار الأوبئة، وأشارت إلى أنه التطعيم ضد كورونا بصورة جماعية سيبدأ اعتبارا من مطلع العام المقبل، مشددة على أنه سيكون اختياريا.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، عن فرض إجراءات جديدة في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، إنه تم فرض الارتداء الإلزامي للكمامات في جميع أنحاء روسيا، مضيفة: "بدءًا من اليوم تم فرض نظام ارتداء الكمامة الإجباري في جميع أنحاء البلاد. وحظر إقامة الفعاليات الترفيهية وعمل المطاعم ليلًا من الساعة الـ 11 مساء وحتى صباح اليوم التالي على أن تطبق تلك الإجراءات في 79 منطقة بروسيا".

وأشارت جوليكوفا إلى أنه إصدار أوامر بمتابعة التعليم عن بعد في الجامعات والمدارس.

ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مساعدة قادة المناطق الروسية التي تعاني من وضع صعب مع جائحة كورونا.

واعتبر بوتين أن وضع جائحة كورونا في روسيا ليس بالأمر السهل، مشددًا على أن تلك المسألة تحظى بأهمية كبيرة من جانب السلطات الروسية.