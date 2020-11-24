نائب وزير الخارجية الروسي: العلاقات مع واشنطن لن تكون جيدة

أعلن نائب وزير خارجية روسيا اليوم، الثلاثاء، أن العلاقات بين موسكو وواشنطن لن تكون جيدة.

وقال إنه بصرف النظر عمن يسكن البيت الأبيض لكن الوضع غير ميؤوس منه.

وأفادت وسائل إعلام روسية، بأن موسكو أجبرت سفينة حربية أمريكية على التراجع بعد اعتراضها للسفينة في المياه الروسية عند بحر اليابان.

في سياق منفصل، أعلن رئيس المركز الوطني الروسي للحد من الخطر النووي سيرجي ريجكوف أن بعثة فرنسية ستقوم بموجب معاهدة "الأجواء المفتوحة" بتنفيذ طلعات مراقبة فوق الأراضي الروسية، اعتبارًا من اليوم الاثنين وحتى 27 نوفمبر الجاري.

وقال ريجكوف، في تصريح أوردته صحيفة "كراسنايا زفيزدا" لسان حال وزارة الدفاع الروسية، إن هذه الطلعات الفرنسية ستُنفذها طائرة استطلاع فرنسية من نوع "إي إتش-130 إتش" من مطار كوبينكا الروسي.