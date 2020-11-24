ناقش 3 ملفات مهمة.. تفاصيل اتصال جمع بين رئيس الوزراء السوداني وميركل

على الرغم من الأزمات التى تمر بها، كانت السودان البلد الأفريقي الذي تعاملت بأسمي معانى الإنسانية والرقي اتجاه اللاجئين الأثيوبيين الفارين من الحرب، حيث قدم السودانيون يد المساعدة بل وتقاسموا لقمة عيشهم من أجل مساندة ضحايا الحرب، فـ دائما مواقف السودان تعكس حجم إنسانية هذا البلد الأفريقي.

التقدير للسودان حكومةً وشعبًا على الترحيب بـ اللاجئين الإثيوبيين ووقفة الشعب السوداني واستقبالهم لجيرانهم من دولة إثيوبيا الشقيقة رغم الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، هكذا قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال إتصال هاتفى مع رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك، حيث ناقش هذا الإتصال 3 ملفات هامة.

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أزمة تيجراي

تناول هذا الاتصال أوضاع اللاجئين الإثيوبيين الذين ظلوا يتدفقون عبر الحدود السودانية في أعقاب اندلاع الأزمة الإثيوبية بين الحكومة الفدرالية وجبهة تحرير شعب التجراي شمالي إثيوبيا، وعبر الجانبان -السوداني والألماني- عن بالغ قلقهما على الأوضاع الإنسانية التي يعيشها اللاجئون وتوقعات تفاقمها مع دخول فصل الشتاء.

كما أكد رئيس الوزراء السوداني على ضرورة تحمُّل المجتمع الدولي لمسؤولياته كافة تجاه اللاجئين الإثيوبيين.

سد النهضة

وتناول الإتصال أيضا عددًا من القضايا الإقليمية من بينها قضية سد النهضة، حيث أمّن الطرفان على ضرورة الوصول لاتفاق عادل يراعي مصالح الدول الثلاث، وأنّ ذلك هو السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة.

ملف السلام

كما بحث الجانبان الانتقال الديمقراطي في السودان خاصةً ملف السلام الذي يُعد أحد أولويات التحول الديمقراطي والفترة الانتقالية والذي قطع شوطًا طويلًا باتجاه السلام الشامل والمستدام والاستقرار الذي ينعكس بصورة إيجابية على مُجمل الأوضاع في البلاد.

يأتى ذلك فى الوقت الذي تشهد فيه أثيوبيا حربا داخلية مع جبهة التيجراي المر الذى دفع آلاف الأثيوبيين للنزوح نحو السودان هربا من الموت.

تعود شرارة الحرب فى تيجراي تعود جذورها لعدة سنوات ماضية، حيث كانت نخبة إقليم تيجراي مهيمنة عل السلطة منذ عام 1991 حتى عام 2018 وهو تاريخ مجيء آبي أحمد إلى السلطة، ومنذ ذلك الحين تراجع نفوذ جبهة تحرير شعب تيجراي ووجهت اتهامات لآبي أحمد بإقصائهم من الحكومة المركزية والجيش، وعليه هدد الإقليم بالانفصال عن إثيوبيا.