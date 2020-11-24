البحرين توقع على اتفاقية جديدة بجامعة الدول العربية .. تفاصيلها

وقع سفير مملكة البحرين لدى القاهرة هشام بن محمد الجودر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية وذلك نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

وأكد الجودر أن مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، كانت وما زالت داعمة لكل ما من شأنه خدمة الوطن العربي، مشيرًا إلى أن توقيع المملكة على هذه الاتفاقية يأتي إيمانا منها بأهمية تعزيز التعاون العربي في شتى المجالات وفي مقدمتها القضايا الخاصة بشؤون البيئة والمحميات الطبيعية التي تذخر بها الدول العربية.

من جانبها، ثمنت جامعة الدول العربية توقيع مملكة البحرين على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، معتبرة أن توقيع مملكة البحرين نقطة إيجابية على طريق دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وأوضح مدير إدارة المعاهدات والاتفاقيات بقطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية إيهاب مكرم أن مملكة البحرين هي سادس دولة توقع على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية بعد المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية والجمهورية اليمنية وجمهورية السودان ودولة فلسطين.