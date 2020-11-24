شخصية عسكرية مقربة من خامنئي تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية الإيرانية القادمة

أكدت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء أن العميد حسين دهقان، وزير الدفاع الإيراني الأسبق، ومستشار المرشد الأعلى العسكري حاليا أعلن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل.
وقال دهقان في مقابلة تلفزيونية: "أعلن استعدادي لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2021، وسأقوم بتنفيذ مسار النمو والتنمية بأقل تكلفة".
ووصف العميد نفسه بأنه "عنصر وطني وثوري ولدي كل الإمكانات الفكرية والعقلية والتنفيذية لدفع أهداف ومصالح النظام والثورة".
يشار إلى أن دهقان، كان تولى وزارة الدفاع في بلاده بين عامي 2013 – 2017 خلال ولاية الرئيس حسن روحاني، وكان نائبا لوزير الدفاع خلال فترة رئاسة أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي.
وتقول سيرته الذاتية أنه متحصل على الدكتوراه في الإدارة العامة من جامعة طهران، وتولى قيادة القوات الجوية التابعة للحرس الثوري لفترة بدأت ربيع عام 1990.
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