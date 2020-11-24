نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزراء بطعم التنوع.. تعرف علي الحكومة الأمريكية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منذ إعلان فوز المرشح الديمقراطي، جو بادن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بدأ يكشف فريقه الانتخابي عن ملامح حكومته الجديدة، التي ستقود مرحلة ما بعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والذي احدث تغيير كبير في سياسة امريكا تجاه العالم.

بدأ الرئيس الامريكي المنتخب، جو بايدن في الكشف عن المسئولين الذين سيختارهم لحكومته، وسيحددون معه سياسات الولايات المتحدة نحو غيرها من الدول.

وكشف الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن قائمة الأسماء المختارة لتولي المناصب الكبيرة في السياسة الخارجية والأمن القومي والمالية.

تعيين أول امرأة في منصب وزاة المالية

صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن بايدن يعتزم ترشيح رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة جانيت يلين، لشغل منصب وزير الخزانة في إدارته المقبلة، لتكون أول امرأة تتولي هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.

وسبق أن دعت يلين إلى زيادة الإنفاق الحكومي لدعم الاقتصاد الأمريكي، للخروج من ركود عميق ناتج عن أزمة فيروس كورونا، وكثيرًا ما أشارت إلى تنامي عدم المساواة الاقتصادية في الولايات المتحدة كتهديد لقيم أمريكا ومستقبلها.

وترأست يلين مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الفترة من 2014 إلى 2018، وكانت نائبة لرئيس مجلس الاحتياطي من 2010 إلى 2014.

أول مهاجر للأمن القومي الداخلي

وكشفت شلكة " سي ان ان!" الامريكية ان بايدن اختاو أليخاندرو مايوركاس لبكون وزيرًا للأمن الداخلي، واذا تولي ذلك المنصب سيكون أول مهاجر لاتيني يتولى إدارة هذه الوزارة المهمة، وذلك بعد أن كان نائبًا سابقًا لوزير الأمن الداخلي.

وسيتولي أليخاندرو مهمة إعادة بناء الوزارة التي استخدمتها إدارة ترامب لترسيخ سياسة الحدود الصارمة والتي كان من ضمنها تفريق العائلات المكسيكية على الحدود

داعم لإسرائيل في وزارة الخارجية

ولوزارة الخارجية، رشح جو بايدن أنتوني بلينكن للخارجية، وهو يهودي داعم قوي لإسرائيل ومعارض لحرب اليمن.

وعما بلينكن مستشارًا لبايدن لشؤون السياسة الخارجية لسنوات طويلة، ويرى البعض أن اختياره للمنصب يعكس رغبة الرئيس المنتخب في التركيز على استعادة التحالفات التقليدية لأمريكا، بحسب تقرير لصحيفة التايم البريطانية بعنوان "جو بايدن يختار مساعده أنتوني بلينكن لوزارة الخارجية

امرأة لأول مرة في المخابرات الأمريكية

أما الجهاز الوطني للاستخبارات فستكون أفريل هاينس مديرته، وذلك بعد أن كانت إحدى كبار ضباط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وشغلت منصب نائبة مستشار الأمن القومي، وستكون أول امرأة تشغل هذا المنصب.

عربية في الشؤون التشريعية

وقالت شبكة CNN الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي المنتخب سيعين سيدتين في فريق الشؤون التشريعية بالبيت الأبيض، إحداهما أردنية من أصل فلسطيني.

وأوضحت الشبكة، أن بايدن سيعين ريما دودين، وهي من أصول أردنية- فلسطينية، وشوانزا جولف في منصبي نائب رئيس الشؤون التشريعية، وبذلك يكون قد بدأ بتنفيذ وعوده بتشكيل إدارة تعبر عن تنوع المجتمع الأمريكي.

وتعمل دودين نائبةً لرئيس الأركان ومديرة طابق لدى السيناتور دك دوربن، كما أنها متطوعة في الفريق الانتقالي لحملة بايدن وهاريس، وفقًا للبيان الإعلامي الصادر عن الهيئة الانتقالية.

وستعمل السيدتان تحت قيادة رئيسة الشؤون التشريعية في البيت الأبيض، لويسا تاريل، التي أُعلنَ عن تعيينها في هذا المنصب الأسبوع الماضي.