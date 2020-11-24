فرنسا تطالب تركيا بوقف سياساتها التوسعية شرقي المتوسط

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أحمد جودة - القاهرة - طالب وزير التجارة الخارجية الفرنسي، اليوم الثلاثاء، تركيا بوقف سياساتها التوسعية شرقي المتوسط، قائلًا: "نريد منها أفعالا لا أقوال".

وقال وزير التجارة الخارجية الفرنسي، في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية: "سنعمل مع أصدقائنا الأوروبيين للدفاع عن سيادتنا والتصدي للممارسات التركية في ليبيا وسوريا وشرق المتوسط".

كشف وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات اقتصادية تستهدف بعض القطاعات في تركيا بسبب مواقفها "العدائية" على حدود أوروبا.

وقال بون، في مقابلة مع إذاعة "Europe 1" و"Les Echoes"، اليوم الأحد، إن "فرض عقوبات على بعض القطاعات الاقتصادية أمر محتمل"، معربا عن أسفه من "الإسلامية العدائية" من قبل تركيا على أبواب أوروبا.

وأضاف أن "جميع الخيارات مطروحة" بما في ذلك العقوبات الفردية، مشيرا إلى تلك التي تم اتخاذها بحق بعض المسؤولين الأتراك بسبب التنقيب المتنازع عليه عن الغاز في البحر المتوسط، وأوضح مع ذلك أنه لا يعتقد أن إلغاء الاتحاد الجمركي بين بروكسل وأنقرة هو الخيار الأجدى.