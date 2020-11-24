أخبار اليمن : 24 غارة لطيران العدوان على 4 محافظات

دوت الخليج -

24 غارة لطيران العدوان على 4 محافظات

شن طيران العدوان السعودي 24 غارة على محافظات صعدة، مأرب، حجة والجوف؛ فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي المناطق الحدودية خلال الـ 24 ساعة الماضية. 24 غارة لطيران العدوان على 4 محافظاتشن طيران العدوان السعودي 24 غارة على محافظات صعدة، مأرب، حجة والجوف؛ فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي المناطق الحدودية خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارتين على وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف بمحافظة صعدة. واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية. وأشار المصدر إلى أن الطيران شن 15 غارة على مديريتي مجزر ومدغل بمحافظة مأرب وغارة على مديرية صرواح بالمحافظة ذاتها. وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن غارة على مدينة حرض بمحافظة حجة؛واستهدف بخمس غارات منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

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