أخبار اليمن : الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل اليمنية

الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل اليمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد ؛أن تهطل امطار متفاوتة الشدة على وسط وغرب خليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى استمرار فرص هطول امطار متفاوتة الشدة على وسط وغرب خليج عدن والسواحل الجنوبية لمحافظات عدن , ولحج وأبين وحضرموت وصولاً الى سواحل المهرة شرقاً والمناطق الداخلية المحاذية.

وأفاد بأنه من المحتمل أن تشمل الأمطار مدخل باب المندب وأجزاء من سواحل محافظتي تعز والحديدة.

كما توقع المركز ارتفاعاً في الرطوبة النسبية ودرجات الحرارة الصغرى على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية قد يرافقها تشكل للسحب المنخفضة والمتوسطة وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية خاصة الجنوبية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية حفاظاً على سلامتهم.

وحذر ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية في وسط وغرب خليج عدن والسواحل الجنوبية.