أخبار اليمن : إصابات كورونا تتخطى الـ59 مليون في العالم

إصابات كورونا تتخطى الـ59 مليون في العالم
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في أنحاء العالم اقترب من 59.2 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة السادسة بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 59 مليونًا و169 ألف حالة.
وأوضحت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 37.896 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و396 ألف حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وبولندا وإيران.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 37 ألفًا و975 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 9 ملايين و177 ألفًا و840 حالة.
ونقلت شبكة "ان دي تي في" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 480 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 134 ألفًا و218 حالة.
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