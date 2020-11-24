روسيا تؤكد أن لقاحها ضد كورونا فعّال بنسبة 95 بالمئة  

أكدت روسيا، الثلاثاء، أن لقاحها سبوتنيك-في ضد فيروس كورونا المستجدّ، الذي طوّره مركز أبحاث غاماليا في موسكو، فعّال بنسبة 95 بالمئة.
وأشار بيان صادر عن المركز ووزارة الصحة الروسية، والصندوق السيادي الروسي المشاركين في تطوير اللقاح، إلى أن هذه نتائج أولية لتجارب على متطوّعين بعد 42 يوماً من حقن الجرعة الأولى.
إلا أن البيان لم يذكر عدد الحالات المستخدمة لاحتساب نسبة الفعالية، كما فعلت على سبيل المثال شركتي فايزر وموديرنا الأميركيتين عند الإعلان عن نتائج لقاحيهما قبل أيام.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، لزعماء مجموعة العشرين، السبت الماضي، إن روسيا مستعدة لتقديم لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك-في" لأي دولة تحتاجه.
وأوضح بوتن أن روسيا تجهز أيضا لقاحين آخرين، مضيفا أن صنع مجموعة من اللقاحات هو "هدفنا المشترك"، حسب ما أشارت وكالة رويترز.
وكانت روسيا قد سجلت في أغسطس أول لقاح لفيروس كورونا في العالم وحمل اسم "سبوتنيك"، على اسم قمر اصطناعي من الحقبة السوفيتية، ولكن قبل القيام بتجارب سريرية واسعة النطاق.
وأبلغ مطورو اللقاح منذ ذلك الحين أن نتائج الاختبار المؤقتة أظهرت أنه فعال بنسبة 92 بالمئة، أي أقل بقليل من منافسيه الدوليين اللذين طورتهما فايزر وموديرنا الأميركيتين.
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