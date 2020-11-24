ريما دودين.. أول أمريكية من أصل فلسطينى فى فريق بايدن الرئاسى

جدة - نرمين السيد - قرر الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، تعيين "ريما دودين" وهى أمريكية من أصول فلسطينية وأردنية كمدير مكتب الشؤون التشريعية فى البيت الأبيض، ضمن فريقه الرئاسى الجديد.





وتعد دودين من أبرز المتطوعات فى فريق بايدن- هاريس، وسبق وعملت كمساعدة ومستشارة للسيناتور الديمقراطى ديك دوربين، من ولاية إلينوى، كما عملت سابقا مديرة أبحاث ومساعدة للسيناتور الديمقراطى فى اللجنة القضائية الفرعية لحقوق الإنسان والقانون، وفقا لموقع روسيا اليوم.

كما شاركت دودين فى تأليف كتاب تمهيدى عن إجراءات قاعة مجلس النواب ومجلس الشيوخ من خلال معهد بروكينجز، وعملت متطوعة فى عدة حملات ديمقراطية، بما فى ذلك مع باراك أوباما، وتخرجت من جامعة كاليفورنيا فى بيركلى وجامعة إلينوى فى أوربانا شامبين.

وتقول تقارير إن أصول عائلة دودين تعود إلى إحدى قرى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما يعيش عدد من أفراد العائلة فى الأردن ويحملون جوازاتها.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن جد ريما دودين، سبق وتولى إحدى الوزارات فى الحكومة الأردنية، وهو مصطفى دودين وكان وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل فى حكومة وصفى التل عام 1971، كما كان عضوا فى مجلس الأعيان وعمل كذلك سفيرا للأردن فى الكويت.

كما كان جدها عضوا فى مجلس الأعيان منذ 1 نوفمبر 1971، وعمل مديرا للتموين والاستيراد فى قطاع غزة عام 1949، ومديرا للجوازات والسفر فى القطاع عام 1953، ومديرا للشؤون المدنية فى إدارة شؤون فلسطين بالقاهرة عام 1961، مع الإشارة إلى حصوله على وسام الكوكب الأردنى من الدرجة الأولى.