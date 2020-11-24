انفجار سيارة مفخخة بـ سوريا وسقوط قتلى ومصابين

ذكرت وسائل إعلام سورية اليوم، الثلاثاء، أن سيارة مفخخة انفجرت فى سوريا شرقي مدينة حلب.

وقال الإعلام السوري أن قتيلين وعددا من الإصابات سقطوا كحصيلة أولية لانفجار السيارة المفخخة على مفرق قباسين بمدينة الباب شرق حلب.

وفي سياق منفصل، سجل الجانب الروسي من اللجنة الروسية التركية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا 31 انتهاكًا للهدنة في الدولة العربية خلال الـ 24 ساعة الماضية ، بينما سجلت تركيا ست انتهاكات، وفق ما قالت النشرة الإعلامية لوزارة الدفاع الروسية.

وقالت النشرة: "سجل الجانب الروسي من اللجنة الروسية التركية المشتركة 31 حالة إطلاق نار في المحافظات [التالية]: 3 في حلب، و6 في اللاذقية، و18 في إدلب، و4 في حماة، فيما أفاد الجانب التركي عن ست حالات إطلاق نار".