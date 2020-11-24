بـ 57 مليون دولار.. الجزائر تستضيف المتحف الكبير نيابة عن القارة الأفريقية

متحف يضم حضارة قارة كاملة، عندما تتجول بداخله تمر أمام عينك لقطات تاريخية، إلا وهو المتحف الكبير لأفريقيا والذى من المقرر افتتاحه في عام 2023 كجزء من خطة تنفيذ العشر سنوات الأولى لجدول الأعمال 2063 ، والذى يعرض بداخله النصب التذكاري الدائم لمتحف إفريقيا لتجارة الرقيق، والتراث الثقافي الغني للقارة ويحميها ويعززها.

الجزائر



تخصيص موقع المتحف الكبير لأفريقيا من قبل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في موقع استراتيجي للغاية، بين وزارة الخارجية ووزارة الثقافة وإطلالة جيدة على مدينة الجزائر، مما سيسمح جذب عدد كبير من الزوار إليه، حيث تستضيف الجزائر عاصمة المتحف نيابة عن القارة الأفريقية.

طراز أفريقي



التصميم المعماري والدراسات البيئية نفذها فريق من المهندسين المعماريين والخبراء، كما أنه من المقرر افتتاح اللجنة الفنية والاستشارية لإنشاء وإطلاق المتحف الكبير، والتى تتألف اللجنة من ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي يتم اختيارهم على أساس إقليمي، وخبراء مستقلين آخرين في الثقافة والتراث.

التحديات

يظل التحدي الرئيسي لهذا المشروع هو تمويل بناء المتحف والمعدات، والتي تقدر بنحو 57 مليون دولار أمريكي، ومن المقرر يتم الانتهاء من اقتراح الأعمال من قبل اللجنة الفنية والاستشارية وتقديمه إلى الشركاء المحتملين.