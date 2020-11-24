عاجل.. مسلح يحتجز 6 أطفال كرهائن بمدينة سان بطرسبورج الروسية

جدة - نرمين السيد - قال مصدر فى أجهزة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، إن رجلا مسلحا تحصن فى إحدى شقق مبنى فى مدينة سان بطرسبورج، وفيها ستة أطفال.
وأضاف المصدر، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن أجهزة الأمن تخوض مفاوضات مع الرجل، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الأخير فى حالة سكر.
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