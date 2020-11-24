الصحة العالمية توصى بالاحتفال بأعياد الميلاد فى جمع صغير

جدة - نرمين السيد - ووفق بيان رسمى، قالت مسؤولة إدارة الوباء بالمنظمة، ماريا فان كيركوف، اليوم الثلاثاء: "إن عدم التجمع فى عطلة الأعياد أمر صعب للغاية، لأننا خلال تلك الفترة نريد أن نكون مع عائلتنا، ولكن فى بعض الحالات، يكون عدم لم شمل الأسرة هو الخيار الأكثر أمانًا".
أضافت: "أنه على الرغم من أنه لا يمكننا الاحتفال معا هذا العام، لكن يمكننا إيجاد طرق للاحتفال عندما ينتهى كل هذا".
ويخشى الخبراء من ارتفاع أعداد الإصابات من مستويات قياسية جديدة فيما دعت المسؤولة المكلفة بإدارة الجائحة فى المنظمة إلى اجتماع العائلات عبر الفيديو للاحتفال بالأعياد.
وتأمل المنظمة أن يتمكن الفريق العلمى الدولى الذى شكلته من العثور على منشأ الفيروس الذى تسبب فى انتشار وباء كورونا.
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