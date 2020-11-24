حل الكنيست والذهاب لانتخابات جديدة.. أزمة سياسية فى إسرائيل بين نتنياهو وجانتس

أكدت قناة "كان" الإسرائيلية اليوم "الثلاثاء" أن إسرائيل تستعد لحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات نيابية جديدة عقب تفاقم الأزمة السياسية بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس.

كان زعيم المعارضة يائير لبيد أعلن أنه سيطرح الأربعاء المقبل قانون حل الكنيست.

ووفقا لتقرير القناة لا يريد حزب "كاحوال لافان" السماح لأي شخص بقيادة الخطوة لحل الكنيست، لذلك هم يفكرون في قيادتها بأنفسهم من خلال قانونهم الخاص، ومع ذلك، لم يتخذ رئيس الحزب بيني جانتس قرارًا نهائيًا بشأن هذه القضية.

وأوضح جانتس في محادثة مع أعضاء الحزب أنه "لا يرى كيف تتغير مسألة أداء الحكومة، لذلك نحن في طريقنا إلى الانتخابات" ويؤكد أعضاء الحزبين في "كاحوال لافان" والليكود "أن القصة انتهت بالفعل ولا توجد وسيلة لمنع الانتخابات".

في غضون ذلك، قال وزير العلوم، يتسهار شاي مخول لبن "إن الحزب سينظر في التصويت وهناك مستقبل على اقتراح الفض وقال "سنتعاون مع كل من لديه قاسم مشترك معنا".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت الأنباء بأنه بعد الإعلان عن تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في قضية الغواصة، أوضح جانتس في محادثات مغلقة أن "هذه ليست سوى الضربة الأولى"، مضيفا أننا "لن نتردد في استخدام كل إمكانياتنا في الكنيست أيضًا، لضمان استقرار الحكومة"، وأضاف أنه "سيكون أسبوعًا صعبًا".

في سياق آخر منع وزير الجيش الإسرائيلي، بيني جانتس، إشراك ضباط وشخصيات عسكرية في الوفد الإسرائيلي الذي انطلق أمس في زيارة إلى السودان، وترأسه رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في مجلس الأمن القومي المعروف باسم "ماعوز".

وذكرت القناة 12 العبرية، أن جانتس رفض طلب نتنياهو حيث أراد الأخير ضم ضباط ومسؤولين إسرائيلين إلى الوفد الذي زار السودان، لكن وزير الأمن بيني جانتس رفض ذلك معللا سبب رفضه أنه "ما دام هناك لا يوجد أي اتفاق واعتراف متبادل وأن السودان لا زال في القائمة السوداء الأمريكية للدول المؤيدة للإرهاب، فإنه ليس من الصحيح ضم عنصر من الجيش الإسرائيلي إلى البعثة".

قرار جانتس أدى الى توتر آخر بينه وبين نتنياهو، حيث عقب مسؤولون في ديوان نتنياهو وفقا للقناة (12) أنه: "على عكس التقرير، النقاشات حول خروج الوفد الأمني للسودان أجريت على مدار أيام طويلة واطلع وزير الجيش عليها بشكل تام، جانتس قرر لأسبابه الخاصة عدم السماح عدم خروج البعثة الأمنية ونحن نأمل أن لا يعطل اتفاق السلام الهام مع السودان".

وفي اليومين الأخيرين، هاجم كل من نتنياهو وجانتس أحدهما الآخر على خلفية محاكمة رئيس الحكومة وإعلان وزير الجيش الإسرائيلي إقامة لجنة تقصي حقائق بقضية الغواصات. نتنياهو اتهم جانتس باستغلاله سياسيا للجهاز العسكري وقال: "أعتقد أنه من المعيب أن يقوم جانتس باستخدام الجيش الإسرائيلي كأداة ضرب سياسية".

وتوجه وفد إسرائيلي رسمي أمس إلى عاصمة السودان الخرطوم، بعد تعهد البلدين بالعمل نحو إقامة علاقات طبيعية.

ويفترض أن تمهد زيارة الوفد الإسرائيلي الطريق لزيارة وفد إسرائيلي كبير يتوقع أن يصل الخرطوم في الأسابيع المقبلة لبحث التعاون بين الدول في مجالات الاقتصاد والزراعة والمياه.