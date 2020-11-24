طائرة تركية تنقل وفدًا إسرائيليًا إلى السودان

أوردت وكالة "رويترز" أن طائرة تركية نقلت الوفد الإسرائيلي الذي وصل إلى السودان، في رحلة وصفتها بالنادرة، بين البلدين.

وهذا أول وفد ترسله إسرائيل إلى السودان بعد إعلان البلدين في 23 أكتوبر، اتفاقا بوساطة أمريكية على اتخاذ خطوات نحو إقامة علاقات بينهما.

وقالت وكالة رويترز إن بيانات طيران نشرها "آفي شارف" من صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على تويتر أظهرت أن طائرة تركية مؤجرة قامت برحلة ذهاب وإياب نادرة يوم الاثنين بين تل أبيب والخرطوم.

وبحسب ما نشر شارف، فإن الوفد الإسرائيلي عاد من السودان على متن طائرة تركية مستأجرة، كانت مملوكة من قبل الحكومة التركية.

ونشر شارف صورة تظهر مسار الطائرة أثناء توجهها من الخرطوم إلى مطار "بن غوريون" في تل أبيب.

وتساءل شارف في تغريدة أخرى: "هل لا تزال الطائرة مملوكة للحكومة أم أنها مستأجرة؟".

ولم يتضح على الفور لماذا تم استخدام طائرة تركية في هذه الرحلة، ولم تعلق أي مصادر رسمية في السودان أو إسرائيل، على المعلومات المتداولة بخصوص هذه الطائرة، أو على زيارة الوفد الإسرائيلي.

وعادة ما تجاهر تركيا بمواقفها الرافضة للتطبيع مع إسرائيل، بالرغم من كونها تقيم علاقات دبلوماسية وتجارية وأمنية متشابكة مع إسرائيل منذ سنوات طويلة.

وكانت رويترز قد نقلت أن الوفد الإسرائيلي أجرى مباحثات في السودان، تركزت "على الكيفية التي يمكن أن تدعم بها إسرائيل الزراعة والأمن الغذائي وإمدادات المياه والرعاية الصحية في السودان".

وأضافت أن الوفد الإسرائيلي اجتمع أيضا منفردا مع ممثلين للسفارة الأمريكية في الخرطوم.