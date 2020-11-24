هداف بروج يغيب عن دوري الأبطال بسبب "مقعد الحافلة"

في واقعة غريبة، سيغيب نجم كلوب بروج البلجيكي عن موقعة فريقه المهمة بدوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند الألماني، الثلاثاء، لأنه لم يجلس في مقعده المفضل في حافلة الفريق.
ووفقا للصحيفة البلجيكية "هيت لاتستي نيوز"، فإن النيجيري إيمانويل دينيس هداف بروج رفض ركوب حافلة الفريق التي نقلت اللاعبين إلى دورتموند، لأن زميله في الفريق جلس في "مكانه المفضل" في الحافلة.
وبعد فقدانه مقعده المعتاد في حافلة الفريق، غضب دينيس وترك الحافلة ولم يسافر مع زملائه لخوض المباراة الحاسمة، حسبما أشارت الصحيفة.
يذكر أن دينيس البالغ من العمر 23 عاما يعتبر من أهم لاعبي كلوب بروج، الذي ينافس على مقعد للتأهل لدور الـ16 عن المجموعة التي تضم لاتسيو الإيطالي ودورتموند الألماني وزينت سان بطرسبرغ الروسي.
وحقق بروج انتصارا على زينيت، قبل أن يتعادل مع لاتسيو، ويخسر أمام دورتموند في بلجيكا.
ومن المحتمل أن يواجه دينيس عقوبات إدارية بعد المباراة بسبب تصرفه "الطفولي"، الذي يضعف من حظوظ فريقه في المباراة المهمة مساء الثلاثاء.
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