اليونان: الانتهاكات التركية تفشل احتمال الحوار..والاتحاد الأوروبى ليس ساذجا

جدة - نرمين السيد - وأضاف دندياس، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن تركيا أضاعت فرصة أخرى مهمة لاستعادة العلاقة مع الاتحاد الأوروبى، واتخذت خيارا للعمل بطريقة تقوض القانون الدولى وتهدد مصالح التكتل. كما أكد أن الاتحاد الأوروبى ليس ساذجا ويصعب على تركيا خداعه، لافتا إلى أن وقف أنقرة النشاطات غير القانونية شرط مسبق لأى حوار.

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