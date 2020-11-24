إيران تسجل حصيلة قياسية لإصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والعلاج الطبى فى إيران، اليوم الثلاثاء، تسجيل 483 وفاة و13.721 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل أعلى حصيلة قياسية للإصابات فى البلد الأكثر تضررًا بالجائحة فى الشرق الأوسط.





ووفقًا لوكالة بلومبرج الإخبارية، أعلنت الصحة الإيرانية ارتفاع إجمالى الإصابات إلى 880 ألف، وأكدت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لارى، أن إجمالى الوفيات بلغ 45.738 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

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