ألمانيا توبخ تركيا بسبب تفتيش "روزالينا – إيه"

في توبيخ شديد اللهجة إلى أنقرة، وصفت أنجريت كرامب-كارينباور وزيرة الدفاع الألمانية احتجاج تركيا على صعود جنود ألمان على متن سفينة تركية بموجب مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بأنه غير مبرر.

وقالت كرامب-كارينباور، اليوم الثلاثاء: "الجنود تصرفوا على النحو الملائم وبما يتوافق مع تفويض المهمة الأوروبية إيريني".

وأضافت "الاتهامات الموجهة إلى الجنود غير مبررة".

واحتجت تركيا أمس الاثنين بعد أن صعدت قوات ألمانية تابعة لمهمة الاتحاد الأوروبي المكلفة بتطبيق حظر السلاح الدولي على ليبيا وحاولت تفتيش سفينة شحن تركية اشتبه الاتحاد في نقلها أسلحة إلى ليبيا بشكل غير قانوني.

وكان الجيش الألماني، قد أكد أمس الاثنين، قد أعلن أن جنودا من الفرقاطة هامبورج صعدوا على متن السفينة التركية "روزالينا-إيه" لكنهم اضطروا لعدم القيام بعمليات التفتيش وانسحبوا بعد أن قدمت تركيا احتجاجا للمهمة الأوروبية.

وقالت تركيا إن السفينة تحمل مواد متنوعة مثل الطعام والطلاء وإن فريق التفتيش انتهك القانون الدولي بعدم الانتظار للحصول على إذن من تركيا.

واستدعت وزارة الخارجية التركية سفراء الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وألمانيا احتجاجا على محاولة ألمانيا تفتيش السفينة.