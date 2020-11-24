السعودية تسجل 252 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا في عددا لإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ارتفاعا من 224 إصابة بالأمس، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ تفشي الفيروس في المملكة 355741 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 495 حالة شفاء جديدة ليصبح الإجمالي 344311 حالة، فيما تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5811 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5619 والحالات الحرجة 743 حالة.

وكانت المملكة العربية السعودية سجلت، السبت، أدنى حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا منذ 7 أشهر عند 221 حالة.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت ، أمس الاثنين، أن لقاحات كوفيد-19 ستكون مجانية للجميع في المملكة، بحسب التلفزيون الرسمي السعودي. وأوردت صفحة التلفزيون على "تويتر" أن الوزارة قالت إنها تأمل أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70 بالمئة من سكان المملكة بنهاية عام 2021. وكانت قمة مجموعة العشرين، التي اختتمت أعمالها في المملكة أمس الأحد، تعهدت بتحقيق توزيع عادل للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، فضلا عن الأدوية والفحوص في أنحاء العالم حتى لا تحرم منها الدول الفقيرة.