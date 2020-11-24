590 مليون لا يحصلون على الكهرباء| الاتحاد الأفريقي يطلق منتدى عن الطاقة

أكد الاتحاد الأفريقي أن نصف السكان الأفارقة البالغ عددهم 590 مليونا، لا يحصلون على الكهرباء كما أن 870 مليون أفريقي لا يستطيعون الوصول إلى مرافق الطهي النظيفة، وذلك منذ تقرير تتبع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2018، لافتا إلى انه وفق تقرير تقدم الطاقة لعام 2020 ، تم تسليط الضوء على الحاجة إلى مضاعفة الجهود العالمية في أفريقيا جنوب الصحراء من أجل تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، إلا أن التقدم المتوقع في توفير الوصول سيتأثر بشكل سلبي بالأثر الاقتصادي لفيروس كورونا المستجد حتى أن بعض المكاسب الأخيرة يمكن أن تضيع.

وتابع الإتحاد الأفريقي فى بيان له، أنه من المقرر أن تشترك مفوضية الاتحاد الأفريقي (AUC) والوكالة الدولية للطاقة (IEA) في تنظيم منتدى وزاري ثانٍ افتراضي، -تحت رعاية رئاسة جنوب إفريقيا 2020 للاتحاد الأفريقي (AU)- حول الموارد المعدنية والطاقة اليوم الثلاثاء.

وأوضح الإتحاد الأفريقي، أن الهدف من المنتدى هو الاتفاق على الإجراءات وتعزيزها لضمان الانتعاش الاقتصادي المستدام وتوسيع نطاق استثمارات الطاقة في إفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة التي تتزامن مع نهاية خطة العمل العشر الأولى من جدول الأعمال 2063.

وتشمل هذه الإجراءات أولويات السياسة لتسريع الوصول إلى الطاقة، وتعزيز التجارة عبر الإقليمية والتكامل الإقليمي، ووضع رؤية قابلة للتنفيذ لقطاع طاقة أفريقي مزدهر.

كما ستسعى المناقشات إلى البناء على نتائج المنتديات الوزارية رفيعة المستوى التي عقدتها مفوضية الاتحاد الأفريقي والوكالة الدولية للطاقة طوال عام 2020 ، بناءً على نتائج المنتدى الوزاري الأول لعام 2019 بالإضافة إلى النتائج المستخلصة من IEA Africa Energy Outlook 2019 وغيرها من تحليلات وكالة الطاقة الدولية ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

واكد الإتحاد الأفريقي أن الهدف هو وضع معالم جديدة وتطوير خارطة طريق لتوجيه المزيد من المشاركة المشتركة لمفوضية الاتحاد الأفريقي والوكالة الدولية للطاقة لتحقيق أهداف الوصول والأهداف الاقتصادية والبيئية المنصوص عليها في كل من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (المرتبطة بشكل خاص بالهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة) وأجندة 2063 و البناء على مبادرات وبرامج الطاقة الجارية في الاتحاد الأفريقي وكذلك المبادرات المشتركة مع الشركاء الدوليين. كما يوفر فرصة لتبادل الآراء حول الطرق التي يمكن من خلالها تطبيق خارطة طريق قطاع الطاقة لخطة التعافي المستدام لوكالة الطاقة الدولية للحكومات على أفضل وجه في السياقات الأفريقية.

سيجمع المنتدى الذي يعقد تحت رعاية رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2020 في جنوب إفريقيا ، مزيجًا متنوعًا من كبار صناع القرار في مجال الطاقة على الصعيدين العالمي والأفريقي ، بما في ذلك وزراء الطاقة في الاتحاد الأفريقي ووكالة الطاقة الدولية ، وقادة الجماعات الاقتصادية الإقليمية والمؤسسات الإقليمية المؤثرة الأخرى في إفريقيا ، بالإضافة إلى التمثيل على المستوى التنفيذي من شركات الطاقة العالمية والمؤسسات المالية والتنموية والمستثمرين والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر والسياسات وشركات التكنولوجيا التي تشارك بعمق في تحول قطاع الطاقة في إفريقيا. سيتم تمثيل القطاع الخاص بشركات استثمار وتمويل جديدة وشركات حلول ذكية جديدة تعرض أمثلة عملية جيدة.