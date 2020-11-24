علاقاتنا تتطور بشكل متزايد.. بوتين يشيد بجهود العاهل السعودي وولي العهد في إنجاح قمة العشرين

أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بالعلاقات الثنائية الروسية السعودية، مؤكدا أنها تتطور بشكل متزايد.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال بوتين، خلال مراسم استلام أوراق اعتماد سفراء أجانب: "علاقات روسيا مع المملكة العربية السعودية، إحدى الدول الرائدة في الشرق الأوسط، تتطور بشكل متزايد، وقد اكتسبت مؤخرًا طابعًا واسعًا وشاملا، وهو ما سهلته الاتفاقيات التي جاءت عقب زيارة الدولة إلى الرياض في أكتوبر 2019".

وأضاف: "تتعاون روسيا والمملكة العربية السعودية بشكل فعال بصيغة "أوبك +"، مما يساهم بشكل مشترك في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، نحن ممتنون جدا لصاحب الجلالة الملك، خادم الحرمين، ولولي العهد".

وأعرب الرئيس الروسي عن امتنانه الكبير لجهود العاهل السعودي وولي العهد في إنجاح قمة العشرين، مؤكدا أن روسيا تتفهم جيدا مدى صعوبة الأمر وستواصل العمل الجاد لتنفيذ القرارات التي تم التوصل إليها.

تعهد قادة مجموعة العشرين في ختام قمة دول المجموعة، التي عقدت افتراضيًا برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بألا يدخروا جهدًا لضمان توزيع عادل للأدوية والفحوص واللقاحات المتعلقة بكوفيد-19 بتكلفة معقولة، وسعر مناسب ”لجميع الناس“.

وجاء في البيان الختامي لمجموعة العشرين: ”شكلت جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت بصورة غير مسبوقة من حيث خسائر الأرواح، وسبل العيش، والاقتصادات، صدمة لا نظير لها كشفت أوجه الضعف في إجراءات التأهب والاستجابة، وأبرزت تحدياتنا المشتركة“.

وأضاف البيان: ”سنواصل بذل قصارى جهدنا لحماية الأرواح، وتقديم الدعم مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر تأثرًا بالأزمة، بالإضافة إلى العمل لإعادة اقتصاداتنا إلى مسارها نحو تحقيق النمو والحفاظ على الوظائف، وخلق فرص عمل للجميع“.

وفيما يتعلق باللقاحات والفحوص والأدوية، قال القادة: لن ندخر جهدًا لضمان وصولها العادل للجميع بتكلفة ميسورة".