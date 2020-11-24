بأمر الشعب| موريتانيا تعيد اسم جمال عبد الناصر إلى أهم شوارع نواكشوط

قررت موريتانيا إعادة اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الزعيم الراحل لأحد أكبر شوارع العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وذكرت صحف نواكشوط أن المجلس البلدي لتفرغ زينه قرر - في اجتماع اليوم الثلاثاء - عودة اسم جمال عبد الناصر للشارع بعد أن قررت الحكومة الموريتانية تغييره مطلع العام الماضي، وأطلق عليه شارع "الوحدة الوطنية".
ونقلت الصحف عن عمدة "تفرغ زينه" الطالب ولد المحجوب إن الموريتانيين طالبوا بالعودة للاسم القديم، مضيفا أن المواطنين يرفضون تسميته الجديدة ويطلقون عليه اسم شارع "جمال عبد الناصر".
يأتي هذا القرار قبيل الاحتفالات الـ 60 لذكرى الاستقلال، والتي ستنظم هذا العام على الشارع نفسه، الذي توجد به قيادة أركان القوات المسلحة والإذاعة وعدة وزارات ومصارف وهيئات خدمية كبيرة.
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