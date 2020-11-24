المرصد السوري: سقوط 30 قتيلا وجريحا في صفوف فصائل موالية لتركيا

أكد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء أن 30 قتيلا وجريحا علي الأقل سقطوا في صفوف فصائل موالية لتركيا بكمين في عين عيسى.
وانفجرت سيارة مفخخة، في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لتركيا بريف حلب الشمالي الشرقي، بحسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكان المرصد السوري قد تحدث أمس عن استنفار كبير لفصيل "فرقة الحمزة" في مدينة الباب، وذلك عقب اختطاف قيادي من الفرقة الموالية لتركيا من قبل مسلحين مجهولين في المدينة. وقام عناصر الفصيل بوضع حواجز متنقلة وبتسيير دوريات ضمن الأحياء.
وكان المرصد قد أعلن الأحد، إصابة عنصر في الفصائل الموالية لتركيا وأطفاله الثلاثة بجروح متفاوتة، إثر استهدافه بقنبلة يدوية من قبل مجهولين، في منطقة الزيادية بمدينة عفرين في ريف حلب.
من جهة أخرى، قال المرصد ومتحدث كردي اليوم الثلاثاء، إن الاشتباكات بين مقاتلين أكراد والفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا أسفرت عن مصرع 11 مقاتلًا على الأقل. وتعد هذه إحدى أشرس المعارك بين الجانبين منذ أسابيع.
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