نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكالة الأنباء الدنماركية الرسمية تتعرض لهجوم إلكتروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت وكالة الأنباء الدنماركية الرسمية، اليوم الثلاثاء، لهجوم سيبراني، وقالت صحف دنماركية مشتركة مع خدمات الوكالة، إن أنظمتها ومواقعها الإلكترونية تعطلت.

وأصدر المدير التنفيذي للوكالة لارس فيسترلوك، بيانًا إلكترونيًا، قال فيه: "وكالة الأنباء الدنماركية تعرضت لهجوم سيبراني هذا الصباح، يبدو أنه كان هجوماً احترافياً".

وأضاف البيان، أنه بسبب الهجوم توقفت جميع الخوادم، ويتردد أن خطوط الهاتف وخوادم البريد الإلكتروني تعرضت لهجوم أيضاً.

وكانت الوكالة التي تقدم الأخبار والمعلومات لجميع وسائل الاعلام الرئيسية في الدنمارك، حاولت استخدام أنظمة الطوارىء للحفاظ على مستوى الخدمة وإيصال الأخبار للعملاء، ولم يعرف بعد من هاجمها.

وأفاد فيستيرلوك، باستهداف الوكالة في الماضي ولكن أنظمتها كانت قادرة على تفادي الهجمات، وأضاف "للأسف، هذا لم يحدث هذه المرة".