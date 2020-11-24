التحالف العربي يعلن عن تدمير ألغام بحرية حوثية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، عن تدمير 5 ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي الإيرانية في البحر الأحمر.
وقال التحالف العربي إنه تمكن من إزالة وتدمير الألغام الخمسة في منطقة جنوبي البحر الأحمر، موضحا أن الألغام المكتشفة إيرانية الصنع وهي من نوع "صدف".
وأوضح أنه تمكن من تدمير ما مجموعه 163 لغما بحريا زرعتها الميليشيات الانقلابية عشوائيا. وأكد التحالف أن الأعمال العدائية للميليشيات بدعم إيراني تهدد الأمن البحري في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
ونشر التحالف مقطع فيديو يرصد أحد تلك الألغام الطافية على سطح البحر الأحمر.
وتسببت الألغام البحرية التي تزرعها ميليشيات الحوثي بمقتل عشرات الصيادين في الساحل الغربي لليمن، بالإضافة إلى نفوق كائنات بحرية.
ووصل عدد من هذه الألغام إلى منطقة عرض البحر الأحمر، مما هدد طريق الملاحة الدولية، لكن جهود التحالف العربي حالت دون وقوع حوادث هناك.
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