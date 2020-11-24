الصين تتهم أمريكا بخلق الفوضى والتحريض على الحرب فى آسيا لفرض هييمنتها

ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، كان أوبراين زار فيتنام يوم السبت حيث التقى رئيس الوزراء نغوين شوان فوك، ووزير خارجيته فام بينه مينه، وكذلك زار الفلبين يومى الأحد والإثنين، واتهم الصين بالضغط العسكرى لتعزيز مصالحها فى بحر الصين الجنوبى، المتنازع عليه.
وفى بيان لها، قالت السفارة الصينية فى مانيلا: "يظهر أن زيارته إلى هذه المنطقة لا تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار، إنما لإثارة الفوضى فى المنطقة لتعزيز المصالح الأنانية للولايات المتحدة".
وأكدت البعثة الدبلوماسية الصينية، أنه يجب على الولايات المتحدة "التوقف عن التحريض على المواجهة" فى بحر الصين الجنوبى، و"التوقف عن الإدلاء بتعليقات غير مسؤولة عن قضية تايوان وهونج كونج، وهما من الشؤون الداخلية للصين البحتة".
وكان مستشار ترامب تعهد بدعم الفلبين وفيتنام فى نزاعهما البحرى مع الصين، التى تطالب بالسيادة تقريبًا على بحر الصين الجنوبى بأكمله، وهو ما يشمل مناطق تطالب بها أيضا تايوان وماليزيا وبروناى.
وفى بيان آخر، رد المندوب الصينى فى هانوى على زيارة أوبراين، متهمًا الولايات المتحدة بأنها لا ترغب فى مساعدة دول المنطقة فى حل نزاعاتها، بل فى تشويه سمعة الصين للحفاظ على هيمنتها فى المنطقة.
وقالت السفارة الصينية فى هانوى إن "الولايات المتحدة ليست طرفًا فى هذه الخلافات، لكنها تتدخل علنًا فى شؤون بحر الصين الجنوبى بحجة حماية الاستقرار وحرية الملاحة".
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