بوتين يشيد بالتعاون مع السعودية لضمان استقرار أسواق النفط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مراسم استلام أوراق اعتماد سفراء أجانب، أن العلاقات الثنائية بين روسيا والسعودية تتطور على نطاق متزايد، واكتسبت طابعًا موسعًا وشاملًا.

وقال بوتين: "علاقات روسيا مع السعودية، إحدى الدول الرائدة في الشرق الأوسط، تتطور بشكل متزايد، واكتسبت مؤخرًا طابعًا واسعًا وشاملًا، وهو ما سهلته الاتفاقيات التي جاءت عقب زيارة الدولة إلى الرياض في أكتوبر 2019"، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف بوتين "تتعاون روسيا والسعودية بشكل فعال بصيغة أوبك+، ما يساهم بشكل مشترك في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، ونحن ممتنون جدًا لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد".