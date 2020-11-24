بعد تطبيع العلاقات.. بن زايد ونتنياهو مرشحان لجائزة نوبل للسلام

ذكر موقع "0404" العبري، أن عضو مجلس اللوردات البريطاني ديفيد تريمبل، اقترح اليوم الثلاثاء، ترشيح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لجائزة نوبل للسلام، إلى جانب ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد.
وكان تريمبل – وهو أول وزير لإيرلندا الشمالية – فاز بجائزة نوبل للسلام عام 1998 لجهوده في إيجاد حل سلمي للصراع في إيرلندا الشمالية.
وقال الموقع العبري: إنه "وفقًا لقواعد لجنة جائزة نوبل، بما أن تريمبل هو الحائز على جائز نوبل، فإن قراره ترشيح نتنياهو سيدفع اللجنة لمناقشة هذا الموضوع".
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