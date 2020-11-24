قفزة قياسية.. إيران تسجل 13721 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

سجلت إيران اليوم، الثلاثاء، قفزة قياسية في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في تصريحها الصحفي اليومي بشأن مستجدات الفيروس، تسجيل 13721 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أكبر زيادة يومية منذ تفشي الفيروس، ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 880542 من ضمنهم 5824 في حالة حرجة ويخضعون الآن للعناية المركزة.

وأضافت الصحة الإيرانية أنه تم رصد 483 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 45738 شخصا.

وأوضحت الصحة الإيرانية أن عدد المتعافين من المرض بلغ 671715 شخصا، مضيفة أنه تم حتى الآن إجراء 5 ملايين و871 ألفا و98 اختبارا للكشف عن الإصابة بالمرض وقالت إن محافظات "هرمزكان" و"فارس" و"كلستان" و"سيستان وبلوشستان" هي الان في الحالة البرتقالية او الصفراء فيما بقية المحافظات في الحالة الحمراء.

وقررت إيران بداية من الأسبوع الجاري، تطبيق إجراءات إغلاق واسعة تشمل إقفال المؤسسات التجارية غير الأساسية في العديد من المدن، سعيا للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد الذي شهدت الإصابات والوفيات بسببه تزايدا في الفترة الماضية.

ومنذ الإعلان رسميا عن ظهور أولى حالات كورونا في إيران قبل تسعة أشهر، لم تفرض السلطات إجراءات إغلاق شامل على غرار ما قامت به دول عدة حول العالم، لا سيما في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد وسط العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

وتشمل الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ أمس السبت وستستمر لفترة قد تبلغ أسبوعين، الإقفال التام للمؤسسات غير الأساسية في أكثر من نصف مدن البلاد، وأبرزها طهران ومراكز المحافظات الثلاثين الأخرى.

وتستثنى من الإجراءات في المناطق المصنّفة عند المستوى الأحمر لمراكز الصحية والمتاجر التي تبيع المواد الغذائية، إضافة إلى الصيدليات والمصارف ووسائل النقل العام ومحطات الوقود والمؤسسات الصحفية.