ترامب يعلن عن تحريك قضية كبيرة ضد «الانتخابات الأمريكية المزورة»

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تحريك قضية كبيرة بخصوص تزوير الانتخابات الأمريكية، والتي فاز بها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر" تعليقًا على نتائج تصويت لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية وشركة "Seven letter insight"، والتي تشير إلى أن 79% من أنصار ترامب يعتقدون أن الانتخابات تم تزويرها: "إنهم محقون تمامًا 100% وبهذه المناسبة سيكمل فريقي الحرب الدؤوب من أجل كشف نتائج التصويت الحقيقية".

وأضاف ترامب: "قضيتنا الكبيرة التي ستكشف بأدق التفاصيل جميع عمليات التزوير في الانتخابات وأشياء أخرى سيتم رفعها قريبًا.. الانتخابات مزورة".

ووضع موقع "تويتر" مرة أخرى، علامة تحذير علا تغريدة ترامب باعتبارها معلومات مضللة حول الانتخابات الأمريكية.

وجرت الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر الجاري بين ترامب وبايدن، حيث أعلنت وسائل الإغلام الأمريكية بعد أيام من انطلاق الانتخابات بفوز بايدن في الانتخابات بعدما حصد 270 صوتًا داخل المجمع الانتخابي، وهي الأصوات اللازمة لفوزه بالسباق الرئاسي.

وعلى الرغم من تلقي بايدن التهنئة من معظم قادة دول العالم، إلا أن هناك دول تحفظت على تهنئته مثل روسيا، قائلة إنها ستنتظر النتائج الرسمية للانتخابات الأمريكية وستحترم قرار الشعب الأمريكي على أية حال.

من جانبه، لم يعترف ترامب حتى الآن رسميًا بخسارته في الانتخابات الأمريكية، وقامت حملته برفع دعاوى قضائية للمطالبة بعدم التصديق على نتائج الانتخابات في بعض الولايات إلا أن معظم الدعاوى القضائية التي رفعتها حملة ترامب تم رفضها من قبل القضاء الأمريكي.

ومن المقرر أن يتم إجراء مراسم تنصيب بايدن رئيسًا للبيت الأبيض في يناير المقبل، ليصبح بذلك الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.