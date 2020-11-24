هجوم إلكترونى على وكالة الأنباء الرسمية فى الدنمارك

وفى بيان إلكترونى، قال المدير التنفيذى للوكالة الدنماركية، لارس فيسترلوك: "وكالة الأنباء الدنماركية تعرضت لهجوم سيبرانى هذا الصباح، يبدو أنه كان هجومًا احترافيًا".
وأوضح البيان أنه بسبب الهجوم توقفت جميع الخوادم، وسط أنباء حول الهجوم على خطوط الهاتف وخوادم البريد الإلكترونى أيضًا.
وأشار فيستيرلوك إلى أنه تم استهداف الوكالة فى الماضى، لكن أنظمتها كانت قادرة على تفادى الهجمات، مضيفًا: "للأسف، هذا لم يحدث هذه المرة"، دون معرفة القائمين بذلك الهجوم السيبرانى.
وبحسب تقارير إعلامية، حاولت الوكالة تقديم الأخبار والمعلومات لجميع وسائل الإعلام الرئيسية فى الدنمارك باستخدام أنظمة الطوارىء للحفاظ على مستوى الخدمة وإيصال الأخبار للعملاء.
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