روسيا: سنختبر لقاحنا على حيوانات المنك التى طورت فصيلة جديدة من كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت مسؤولون فى قطاعات الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، أنهم سيبدأون اختبار اللقاح المضاد لفيروس كورونا على حيوانات المنك التى طورت فصيلة جديدة من الفيروس التاجى، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وكانت هيئة رسمية فى روسيا أعلنت قبل أسبوع، عن احتمال وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد فى سيبيريا، حسبما ذكر تقرير لوكالة الأنباء الروسية "انترفاكس". وقالت رئيسة الخدمة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان فى روسيا "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا: "نرى تغيرات معينة فى البروتين الفيروسى"، مضيفة أن "هذه البدائل التى تم تحديدها فى سيبيريا تجعلنا نفترض أن هذه المنطقة تشهد البديل الخاص بها من الفيروس مع بعض التحورات".

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