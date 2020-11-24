بدون إعلان سبب.. مجلس الأمن يلغي اجتماعه حول الحرب في إثيوبيا

أوردت شبكة العربية نبأ إلغاء اجتماع لمجلس الأمن الدولي كان مخصصًا حول الشأن الإثيوبي، وذلك مع احتدام الحرب حول إقليم تيجراي.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي محادثات غير رسمية بشأن الصراع الدائر في منطقة تيجراي، في علامة على تزايد القلق الدولي.

ولم تقل الأنباء بشئ واضح عن تأجيل الاجتماع، إلا أن مراقبين قالوا إن التأجيل قد يكون لأحد سببين إما فيروس كورونا أو رفض من الجانب الإثيوبي.

وتقاتل القوات الموالية للحزب الحاكم في المنطقة جنود الحكومة الإثيوبية منذ ثلاثة أسابيع.

وأدى القتال إلى نزوح جماعي للاجئين وقتل مدنيين ومخاوف من عدم استقرار أوسع في منطقة القرن الأفريقي.

وقالت ميشيل باشيليت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان اليوم الثلاثاء إنه يتعين على جميع الأطراف إعطاء "أوامر واضحة لا لبس فيها لقواتها بتجنب المدنيين ، بما يتماشى مع القانون الدولي".

وعبرت باشيليت عن "انزعاجها من التقارير التي تتحدث عن تكدس كثيف للدبابات والمدفعية حول ميكيلي ، عاصمة مقاطعة تيغراي ، عقب إصدار الحكومة إنذارا مدته 72 ساعة".

فر حوالي 40 ألف لاجئ إثيوبي إلى شرق السودان منذ بدء الأزمة في 4 نوفمبر ، بما في ذلك أكثر من 5000 فروا من القتال في تيجراي خلال عطلة نهاية الأسبوع ، وفقًا لمتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ، الحائز على جائزة نوبل للسلام العام الماضي ، بإرسال قوات ودبابات وطائرات حربية إلى تيجراي ردا على هجوم مزعوم على معسكرات عسكرية اتحادية شنته جبهة تحرير تيجراي الشعبية.

وقال الجيش إنه حاصر ميكيلي قبل تهديده بشن هجوم شامل.

وأصر رئيس الوزراء ، الذي قاوم دعوات الوساطة ، على أن الصراع وصل إلى مرحلة نهائية حاسمة .

ويوم الأحد الماضي ، أمهل أحمد جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي 72 ساعة للاستسلام - وهو إنذار رفضه زعيم المنطقة المنشقة ، الذي قال إن شعبه "مستعد للموت" من أجل وطنهم.

في حين أن الجبهة الشعبية للتحرير والحكومة الفيدرالية الإثيوبية كانتا على خلاف منذ انتخاب آبي في 2018 ، وتصاعدت التوترات بعد أن أجل أبي الانتخابات العامة الذي كان من المقرر إجراؤها في أغسطس بسبب جائحة فيروس كورونا.

واتهمت الجبهة الشعبية للتحرير آبي بمحاولة تمديد فترة رئاسته.