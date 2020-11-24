"أعطيناكم الفرصة وفشلتم".. اليونان تفتح النار على تركيا

شن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، اليوم الثلاثاء، هجومًا مكثفًا على تركيا، قائلًا إن أنقرة مستمرة في إجراءاتها غير القانونية في منطقة شرق البحر المتوسط، منتهكة بشكل صارخ القانون الدولي وقانون البحار.

وقال ديندياس في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" إن "تركيا تحاول بقوة فرض الأمر الواقع على حساب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، مضيفًا أن "تركيا أضاعت فرصة كبيرة أخرى لوقف سلوكها غير القانوني المتكرر بينما لا تزال هناك فائدة من القيام بذلك".

وتابع: "أصبح واضحًا الآن وأصبح أمرًا شائعًا في أوروبا، أن تركيا اختارت من خلال أفعالها ، تقويض القانون الدولي وأهداف أوروبا، واختارت أن تتصرف كجهة ومزعزعة للاستقرار تهدد أمن المنطقة مباشرة ، فضلًا عن الأولويات والقيم التي يعبر عنها ويعززها الاتحاد الأوروبي".

وأوضح ديندياس أن اليونان أكدت خلال تلك الفترة على استعدادها للدخول في حوار إذا توقفت تركيا عن الاستفزازات التي تمارسها، مضيفة: "لدينا قناعة راسخة بأن هذه هي الطريقة القانونية الوحيدة لحل نزاعنا مع جارتنا تركيا".

وأشار وزير الخارجية اليوناني، إلى أن أنقرة تعمل على تخريب آفاق الحوار مع أثينا، ولا تترك أي مجال لأي جدول أعمال إيجابي خلال اجتماع المجلس الأوروبي المقبل.

ولفت ديندياس إلى أن تركيا تغلق نافذة الفرص أمامها، بممارستها تلك الاستفزازات المنهجية وعدم تغيير موقفها العدواني تجاه اليونان وقبرص، ورفضها الاستجابة لنداءات الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "حتى الآن ، تم منح تركيا كل الفرص وفشلت تركيا في الرد".

وتابع: "أي عرض مخادع لـ حسن النية المفترضة في اللحظة الأخيرة ، وأي لفتة "إيجابية" يتم إجراؤها، ستهدف فقط إلى تحسين صورتها عن ارتكاب متكرر لسلوك غير مقبول وغير قانوني".

وأردف: "وفي تلك اللحظة وبغض النظر عن أي تصريحات في اللحظة الأخيرة، لن يكون من السهل على تركيا خداع الاتحاد الأوروبي. إن الاتحاد الأوروبي ليس ساذجًا".