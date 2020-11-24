عضو المجلس الاستشاري للرئيس ترامب يكشف لـ دوت الخليج توجه بايدن سياسيا نحو الشرق الأوسط

كشف البروفيسور غبريال صوما بروفيسور في القانون الدولي، وعضو المجلس الاستشاري للرئيس دونالد ترامب، عن السياسات التي سيتبعها الرئيس الأمريكي الفائز " جو بايدن"، على صعيد الشرق الأوسط خلال توليه مقاليد السلطة بأمريكا.



وأوضح البروفيسور "غبريال"، عضو المجلس الاستشاري للرئيس دونالد ترامب، في حوار خاص مع موقع "دوت الخليج"،، أن الرئيس " جو بايدن"، كان سيناتور ورئيس الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي " الكونجرس"، لمدة 15 عاما، وهو على اطلاع كاف لما يحدث بالشرق الأوسط، والفارق الوحيد بينه وبين الرئيس السابق ترامب هو أن ترامب ألغى التفاهم النووي مع إيران في حين يريد جو بايدن أن يبدأ في مفاوضات مع الحكومة الإيرانية وإلى الآن لا أحد يعلم ما هي الشروط التي سيضعها، "بايدن" للوصول إلى اتفاق مع إيران.



وأشار البروفيسور "غبريال صوما "، أنه من المتوقع أن يتجه "جو بايدن"، اتجاه مختلف عن سابقه " ترامب"، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث كان النزاع عربيا إسرائيل ، ولكن اليوم أصبح النزاع فلسطيني إسرائيلي، لافتا إلى أن الرئيس السابق ترامب أوقف المساعدات للفلسطنيين وأغلق السفارة في واشنطن، ولكن "بايدن"، يريد يبدأ بمساعدة الفلسطينين من الناحية المادية ، حيث يعتقد أن "بايدن"، سيسحب السفارة الأمريكية من القدس الغربية، وأنه سيعود إلى الوضع السابق قبل وصول ترامب إلى السلطة، وهو الاتجاه نحو دولة فلسطينية.



والجدير بالذكر أن الرئيس ترامب قد خسر منصبه الرئاسي، بعد فوز مرشح الحزب الجمهوري جو بايدن بأنتخابات الرئاسة الأمريكية، التي عقدت أوائل الشهر الحالي، في مشهد تاريخي وحاسم ام تشهده أمريكا من قبل ، وذلك وسط ادعاءات الرئيس السابق ترامب بتزوير الانتخابات الأمريكية.

