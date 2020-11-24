المهرجان العربى الدولى لذوى الهمم ينطلق تحت شعار “الإعاقة فى عيون الإنسانية”

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عمر شويل - جدة المهرجان العربى الدولى لذوى الهمم تحت شعار الإعاقة فى عيون الإنسانية يقيم معرض للفن التشكيلى والهاند ميد فى الفترة (من 17 ديسمبر إلى 14 ديسمبر) بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، إبتداءً من الساعة 3 إلى 9 مساءً، ويشمل المعرض إلقاء الضوء على أصحاب الإرادة فى مجال الفن التشكيلى والهاند ميد بالإضافة إلى فقرات إبداعية وفنية وقافلة طبية “طبيب الخير”.

فى دورته الثانية .. تحت شعار الإعاقة فى عيون الإنسانية

يتناول المهرجان كافة شئون ذوى الهمم وأصحاب الإرادة بملفات متعددة إبداعية وثقافية وتعليمية وإقتصادية وطبية وإجتماعية، وإلقاء الضوء على الصعوبات والمشكلات التى تواجههم من دمج وتمكين وإتاحة ذلك فى ضوء القوانين والأعراف الوطنية والدولية والعادات والتقاليد لكل دولة.

فعاليات المعرض

معرض الهاند ميد

معرض الفن التشكيلى

ورش عمل متنوعة مجانية

هدف المهرجان العربى الدولى لذوى الهمم

يهدف المهرجان العربى الدولى لذوى الإعاقة إلى إظهار الإيجابيات الخاصة بذوى الهمم والأخذ بأيدى المبدعين وإلقاء الضوء عليهم سواء فى الثقافة أو العلوم أو البحث العلمى، ويعمل على دعم وتبنى أربع فئات من الإعاقة وهى الذهنية والحسية بأنواعها والحركية بأنواعها وأمراض كبار السن وأيضاً فئة الأقذام.

فهو يعمل على تنمية المجتمع المحلى والدولى ويقوم بعمل معارض لمحاكاة التنمية الإقتصادية لذوى الهمم، وعمل ورش تدريب لإلقاء الضوء على بطاله ذوى الهمم والعمل على تعليمهم مهارات وحرف للتغلب على البطالة وإقامة مبادرات وقوافل طبية يشارك فيها أطباء ومتخصصين ومهتمين بذوى الهمم لنشر التوعية الطبية والثقافية بين ذوى الهمم والأصحاء لكيفية تجنب الإعاقة التى تحدث من خلال الجينات الوراثية والزواج وحوادث الطرق.

المستشار مصطفى عبدالله “مؤسس ورئيس المهرجان”

أشار المستشار مصطفى عبدالله مؤسس ومدير المهرجان العربى الدولى لذوى الهمم أنه جارى تشكيل لجان محلية بمحافظات مصر المختلفة ولجان دولية بمختلف الدول العربية لتكون أزرع للمهرجان لنشر أفكاره وفعالياته وأهدافه تعمل بآلية واحدة مركزية تحت إشراف اللجنة الرئيسية بالقاهرة برئاسة المستشار مصطفى عبدالله.

كما صرح المستشار مصطفى عبدالله بإنضمام دولة الأردن إلى المهرجان مؤخراً عن طريق توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المهرجان الدولى لذوى الهمم وجمعية عراقة الطفيلة السياحية بدولة الأردن وتمثلها الأستاذة/ خولة عبدالله عبدالرحمن الحوامدة، على أن يكون التعاون بين المهرجان وفعالياته مع المجتمع المدنى بدولة الأردن فى مجال ذوى الهمم، ووفقا للأهداف التى أنشىء من أجلها، وبما لا يخالف الدساتير والقوانين والأعراف الدولية والعادات والتقاليد بدولة الإردن.

فكرة المهرجان

الجدير بالذكر أن المهرجان العربى الدولى لذوى الهمم بدأ إفتتاحه وإنعقدت أولى فعالياته فى شهر ديسمبر 2019 بمركز التعليم المدنى بالجيزة لذلك تقرر أن يحتفل بهذا اليوم من كل عام تحت “إسم يوم الجائزة” ويتم إختيار فيه شخصية متميزة سواء من ذوى الهمم أو شخصية قدمت أعمال مميزة فى مجال ذوى الهمم ويتم منحها لقب سفير الإنسانية.

وهو يختلف عن أي فكرة مهرجان أخر أو حفلة أو شو حيث أنه عمل مؤسسى قائم طوال السنة ومستمر والمهرجان مسجل شهر عقارى ومسجل قصر الثقافة ومسجل بالسجل التجارى كعلامة دولية تحت رقم 277305.

ويتبنى المهرجان بروتوكلات تعاون بين جهات مختلفة لدعم ذوى الهمم وتقديم تخفيضات ومنح لهم مثل مستشفيات وشركات القوات المسلحة وشركات كبرى فى مجال الأجهزة التعويضية والأدوات الطبية الخاصة بذوى الهمم والسمع والكلام ومراكز الإشاعة والتحاليل والعمليات الجراحية وذلك بموجب جواب من إدارة المهرجان.