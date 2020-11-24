وزير دفاع ترامب السابق يعترف ببايدن رئيسا.. وهذا ما نصحه به

كسر وزير الدفاع الأمريكي السابق جيم ماتيس في عهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، صمته بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مبديًا اعترافه بالرئيس المنتخب جوبايدن رئيسًا بشكل غير مباشر، موجهًا حديثه له مباشرة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا ميليتري الأمريكية.

دعا ماتيس الرئيس المنتخب جو بايدن لتغيير مسار السياسة الدفاعية الحالية التي تنتهجها الولايات المتحدة.

نشر ماتيس مقالًا في مجلة فورين أفيرز الأمريكية، حذر فيه من الإنسحاب الأمريكي المفاجئى من أفغانستان ودعا إلى إنهاء العمل بمقولة "أمريكا أولًا" كعقيدة من مبادئ استراتيجية الدفاع.

كتب ماتيس في المجلة ومعه آخرون "رفض التدخل الأمريكي اليوم في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى باعتباره حروبًا" لا نهاية لها "أو" إلى الأبد - كما فعل كل من الرئيس دونالد ترامب - بدلًا من اعتباره دعمًا للحكومات الصديقة التي تكافح من أجل السيطرة على أراضيهما يخطئ الهدف. من مصلحة الولايات المتحدة بناء قدرة مثل هذه الحكومات للتعامل مع التهديدات التي تقلق الأمريكيين".

كوزير دفاع ، كان ماتيس المهندس الرئيسي لاستراتيجية الدفاع الوطني ، التي وجهت الجيش للاستعداد لصراع محتمل مع روسيا والصين، لكن ماتيس والآخرين حثوا بايدن وفريقه الجديد للأمن القومي على إعادة كتابة إدارة الأمن الوطني بشكل كبير وتخفيف نبرة المواجهة.

أضاف ماتيس "في يناير، عندما يبدأ الرئيس جو بايدن وفريقه للأمن القومي في إعادة تقييم السياسة الخارجية للولايات المتحدة ، نأمل أن يراجعوا بسرعة استراتيجية الأمن القومي لإنهاء العمل بمقولة أمريكا أولًا، واستعادة الالتزام بالأمن التعاوني مع العالم، كما فعلت الولايات المتحدة على مدى عقود ".

أقال ترامب وزير الدفاع مارك إسبر في 9 نوفمبر بعد وقت قصير من دعوة إسبر لتوثيق التعاون مع الحلفاء.

أعلن كريستوفر سي ميللر ، بديل إسبر بالوكالة ، عن خطط لخفض القوات الأمريكية إلى 2500 في أفغانستان و 2500 في العراق بحلول 15 يناير.

وحول هذا قال ماتيس، إنه يجب إعادة تقييم هذه الخطوة.

كتب ماتيس وزملاؤه: "يجب أن يبدأ تعزيز الأمن القومي بالحقيقة الأساسية التي تقول إن الولايات المتحدة لا تستطيع حماية نفسها أو مصالحها دون مساعدة الآخرين".

استقال ماتيس ، وهو جنرال متقاعد من مشاة البحرية والرئيس السابق للقيادة المركزية الأمريكية ، من منصب وزير الدفاع في ديسمبر 2018 ، رغم أن ترامب قال في وقت لاحق إنه أقيل.

كان السبب المباشر لاستقالة ماتيس هو إعلان ترامب المفاجئ بسحب جميع القوات الأمريكية في سوريا.

في خطاب استقالته ، كتب ماتيس: "آرائي تقول بمعاملة الحلفاء باحترام وأيضًا أن أكون واضحًا مع كل من الجهات الفاعلة والمنافسين الاستراتيجيين. لأن لديك الحق في أن يكون لديك وزير دفاع تتماشى وجهات نظره بشكل أفضل بشأن هذه المواضيع وغيرها ، أعتقد أنه من الصواب أن أتنحى عن منصبي".