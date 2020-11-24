بدر البوسعيدي يكشف عن تحضيرات اللجنة العمانية المصرية المشتركة ودفعة مرتقبة في العلاقات

قال المستشار بدربن هلال البوسعيدي نائب المندوب الدائم للسلطنة لدى جامعة الدول العربية القائم بأعمال الملحق الإعلامي بسفارة السلطنة بالقاهرة، إنه جاري التحضير حاليًا لعقد إجتماعات الدورة الخامسة عشر للجنة العمانية - المصرية المشتركة، وهو ما سيساهم في منح التعاون بين البلدين دفعات إلى الأمام ونمواَ مطردًا بفضل الانسجام فى المواقف والسياسات تجاه تطور الأوضاع في المنطقة .

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وأوضح "البوسعيدى"، فى حوار خـــاص لـ "دوت الخليج" ، ينشر لاحقًا ، أن هناك تبادلا بين فى العديد من الملفات الثنائية والعربية والإقليمية حيث ستناقش اللجنة كل ما يتصل بتطوير العلاقات القائمة بين البلدين انطلاقا من العلاقات الأخوية الوطيدة بين عمان ومصر، فضلا عن تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام المشترك ودفع مسار العمل العربي باعتباره دعامة أساسية لأمن وإستقرار المنطقة.

ولفت" البوسعيدى"، أن مصر عرفت منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد حضارة متقدمة، وهنا لابد من الإشارة إلى مدى الترابط والعلاقات الوثيقة بين سلطنة عمان صاحبة الإرث الحضاري العريق ومصر أم الدنيا صاحبة الحضارة عبر آلاف السنين، فبدأت مصر فى البحث عن متطلبات معابدها من المواد الخام والسلع التجارية عبر شبكة من الطرق القديمة حتى وصلت إلى سلطنة عمان لتحصل على اللبان والبخور والمعادن عبر البحر الأحمر وصولًا إلى ظفار العمانيةـ كما ظهرت صور لأبناء ظفار بين أثار مصر القديمة تعود إلى عام 3400 قبل الميلاد ونقوش أخري للعمانيين فى معبد الدير البحري تؤرخ للعلاقات بين الملكة حتشبسوت وأبناء عمان القديمة وبعد الفتح الإسلامي اصطحب عمرو بن العاص مجموعات من الأزد المقيمين فى سلطنة عمان.