وزير الخارجية الأمريكي لنظيره الكويتي: العلاقات بين البلدين قوية وتاريخية

أشاد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، بعلاقات بلاده مع دولة الكويت، موضحا أنها تعود إلى عقود طويلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قال "بومبيو"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح بعد اجتماعهما في واشنطن، اليوم الثلاثاء، "لدينا علاقات قوية وتاريخية مع الكويت"، موجها الشكر إلى الكويت للعمل الذي تقوم به لدعم العمل المشترك بينهما.

على جانب آخر اعتبر بومبيو إن جائحة كورونا عرقلت حركة التجارة حول العالم منذ ظهور الوباء وتفشيه في مارس الماضي، وهو ما جعل دول كثيرة في العالم رهينة، وأثر بالسلب على الاقتصاد العالمي.

وعرج الوزير الأمريكي على إيران وقال إن بلاده تعمل على حرمان إيران من الحصول على الأسلحة والأموال، وذلك في إشارة منه إلى اتهامات الإدارة الأمريكية بأنها تقوم بنشاطات مزعزعة لأمن المنطقة العربية، ولا تلتزم بالاتفاقات الدولية والمواثيق الداعية إلى عدم التدخل في شئون الغير، هذا علاوة على جماعات إرهابية ومتمردة في دول عدة بالمنطقة.

وختم بومبيو بالحديث عن الصين، متهما الحزب الشيوعي في الصين بالفشل في تحذير العالم من الجائحة التي تسببت في موت مئات الآلاف في العالم بكوفيد-19، علاوة على إصابة ما يصل إلى 60 مليون شخص، مشيرًا بذلك إلى الدعاوي التي أطلقها رئيسه دونالد ترامب الذي اعتبر إن الفيروس من تخطيط الصين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على أهمية العلاقات المتينة بين البلدين، مشيرًا إلى إن الكويت وأمريكا تشتركان وتتعاونان ضد الإرهاب، لافتًا إلى أهمية زيادة التعاون في مجال الأمن السيبراني.

وذكر الشيخ أحمد ناصر، إن المحافظة على استمرار الحوار الاستراتيجي مع واشنطن أمر مهم، معبرا عن امتنانه للالتزام الأميركي بدعم الاستقرار والأمن في المنطقة العربية والخليجية.