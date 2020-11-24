هجوم إرهابي بأفغانستان يتسبب في مقتل 17 شخصا

قال مسؤولون محليون اليوم الثلاثاء إن انفجارين استهدفا إقليم باميان بوسط أفغانستان أسفر عن مقتل 17شخصا على الأقل وإصابة 50 آخرين على الأقل، في الوقت الذي تعهد فيه المجتمع الدولي بتقديم المساعدة لأفغانستان من خلال جنيف، وفق لما ذكرته وسائل إعلام دولية.

قال زبرداست صفائي قائد شرطة الإقليم إن المتفجرات كانت مخبأة على جانب طريق في سوق رئيسي في مدينة باميان مما أسفر عن مقتل 12 مدنيا واثنين من رجال شرطة المرور وإصابة 45 آخرين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين قولهم إن الانفجارين وقعا في حوالي الساعة 4:30 من مساء اليوم الثلاثاء في أحد الأسواق الشعبية بمدينة باميان بالقرب من فندق محلي.

وأضافت القناة أنه لم تعلن أي جماعة مسلحة بما فيها حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم في الولاية التي تعد من أكثر ولايات أفغانستان أمانا ويزورها سنويا آلاف السياح المحليين والأجانب.

وقبل أيام قليلة، وقع هجوم لقي فيه أحد رجال الأمن الأفغاني مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار عبوة ناسفة في كابل العاصمة، كما وإن عبوة أخرى مماثلة انفجرت في نفس الوقت تقريبا في منطقة أخرى من المدينة.

وذكرت الشرطة ، أنه تم الإبلاغ عن انفجار عبوتين مغناطيسيتين في منطقتي أرزان قيمات، وشهيل سوتون.

وكذلك لم تعلن في الانفجار الذي وقع السبت الماضي أي جهة عن مسئوليتها، لكن التقارير الحكومية والمصادر الإعلامية تقول في الغالب بأن الهجمات عادة ما تكون من تدبير حركة طالبان التي تقوم باستهداف الجميع في البلاد خلال سعيها لفرض إرادتها بالقوة.