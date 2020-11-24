وزير خارجية أمريكا: نعمل على حرمان إيران من الأسلحة والأموال

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها لحرمان إيران من الحصول على الأسلحة والأموال التي كانت ستستغلها في شن الهجمات الإرهابية على المنطقة.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح: "تفشي وباء كورونا أضر بالاقتصاد العالمي وعرقل حركة التجارة حول العالم".

وأضاف: "التعاون الأمني والاقتصادي يحتل مكانة أساسية في العلاقات بين الولايات المتحدة والكويت".

من جانبه، أكد الشيخ أحمد ناصر الصباح، على استمرار الحوار الاستراتيجي الكويتي الأمريكي وعلى أهميته، مضيفًا: "نقدر التزام الولايات المتحدة بتحقيق أمن المنطقة".

وأعرب وزير الخارجية الكويتي عن امتنانه للالتزام الأمريكي بأمن المنطقة، لافتًا عمل بلاده المشترك مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب.

وكانت دولة الكويت من أوائل الدول الخليجية التي هنأت الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث أرسل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، برقية تهنئة، إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأميركية، عبر فيها عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاه اياها الشعب الأميركي بانتخابه رئيسا.

كما هنأ أمير الكويت كالاما هاريس بمنصبها نائبة للرئيس المنتخب، مشيدا بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة.

وأكد الأحمد؛ التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات والارتقاء به الى افاق ارحب خدمة لمصلحتهما في ظل علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما. وأعرب أمير الكويت عن تمنياته بموفور الصحة والعافية لنائب الرئيس الأمريكي وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين والى المزيد من التطور والنماء.