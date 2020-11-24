تحرك عاجل من السعودية في مجلس الأمن بشأن الهجوم الإرهابي على أرامكو

وجهت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، خطابًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أكدت فيه أن ميليشيات الحوثي الإرهابية مسئولة عن الهجوم الصاروخي على محطة توزيع المواد البترولية التابعة لشركة أرامكو السعودية في جدة.

ودعا الخطاب السعودي الموجه إلى مجلس الأمن الدول الأعضاء لوقف تهديد ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى أمن الطاقة العالمي والعملية السياسية في اليمن والأمن الإقليمي، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وجاء في الخطاب الذي أرسله سفير المملكة لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي: "تم ثبوت أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران هي المسئولة عن الهجوم الإرهابي"، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية لن تدخر جهودًا لحماية أراضيها ومواطنيها.

وأكدت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن العمليات في محطة توزيع الوقود في جدة تسير بشكل جيد وذلك في اعقاب الهجوم الإرهابي على منشأة نفطية حيوية، أمس الاثنين. ونقلت شبكة العربية، عن مصادر مسؤولة بالوزارة السعودية قولها إن المملكة تمتلك شبكة إمدادات قوية ومواقع للتخزين الاستراتيجي. وشددت الطاقة السعودية أن الاعتداء الإرهابي لم يتسبب بخسارة أي جزء من المنتجات البترولية. وفي وقت سابق من اليوم، أكد مسؤول في شركة أرامكو السعودية أن العملاء لم يتأثروا بهجوم الحوثيين على المنشأة النفطية بجدة، مشيرا إلى أن الصهريج الذي تضرر في محطة التوزيع في جدة يمثل 10% من كل الوقود المخزن. ووفقا لما ذكرته وكالة "رويترز"، نقلا عن المسؤول في الشركة: " لقد أظهرت أرامكو قدرتها على التعامل مع هجوم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية في جدة، والعملاء لم يتأثروا". وأضاف المسؤول أن: "رجال الإطفاء استجابوا فورا وأخمدوا الحريق في 40 دقيقة"، موضحا أن "خزان واحد من أصل 13 أصيب بأضرار طفيفة ويضم 10% من طاقة منشأة جدة".