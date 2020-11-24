بايدن: الانتخابات الأمريكية انتهت.. وحان وقت العمل والتعاون

صرح الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، بأن الانتخابات الأمريكية انتهت وحان الوقت للعمل والتعاون.

وقال بومبيو في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "الانتخابات الأمريكية انتهت.. حان الوقت لوضع الحزبية والخطاب المصمم لتشويه صور بعضنا البعض جانبًا.. علينا أن نتعاون.

وأبلغت إدارة الخدمات العامة الأمريكية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رسميًا بأنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية. وعلق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، على إعلان إميلي ميرفي، رئيسة إدارة الخدمات العامة، تسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن، قائلًا إنه أعطى إميلي ميرفي، رئيسة إدارة الخدمات العامة، الضوء الأخضر للمضي قدمًا في تسليم السلطة لإدارة جو بايدن رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية. وأضاف ترامب في تغريدة: "أود أن أشكر إميلي ميرفي في إدارة الخدمات العامة على التزامها وإخلاصها لبلدنا. تعرضت (إميلي) للمضايقات والتهديد والإساءة ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لأسرتها أو لموظفيها في إدارة الخدمات العامة". وتابع: "قضيتنا تمضي بقوة وسنواصل المعركة.. وأنا أؤمن أننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا، أوصى بأن تقوم إميلي وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته".