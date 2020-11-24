السعودية توفير أكثر من 5000 وظيفة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

أعلنت المملكة العربية السعودية أكثر من 5000 وظيفة جديدة تابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي قامت بالإعلان عن الوظائف الجديدة في الآونة الأخيرة وذلك عن طريق معرض افتراضي محدد الموعد يتم في نهاية شهر نوفمبر عام 1442، وتوفر وزارة الاتصالات السعودية أكثر من 5000 وظيفة شاغرة بالشراكة مع 130 شركة توظيف في المملكة العربية السعودية، حيث يأتي ذلك الإعلان لمساعدة المواطنين في الحصول على فرص عمل وتشغيل أكبر عدد من الخريجين الجدد والطلاب الطموحين، وحتى يتم تقليل نسبة البطالة في المملكة العربية السعودية، وأعلنت أيضاً عن أسماء بعض الشركات الخاصة للتوظيف في السعودية، وتأتي تلك المبادرة من الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في الوظائف الرقمية والتكنولوجية.

موعد التوظيف للوظائف الرقمية

بعد أن قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإعلان الخاص عن التقدم لطلب الوظائف وقامت بالإيضاح عن إقامة معرض افتراضي وسوف يكون في هذا الشهر ويبدأ من تاريخ 29 نوفمبر الحالي من عام الجاري، حيث أعلنت عن الوظائف الرقمية من خلال دعم تكاليف الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوجيه والإرشاد المعنوي ودعم فروقات الرواتب للمواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال طرح الوظائف الشاغرة، ومقابلة طالبي العمل بشكل لحظي وعن بُعد وذلك للحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على سلامة الشعب السعودي.

أسماء الشركات المشاركة في التوظيف من وزارة الاتصالات السعودية

بعد قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإعلان عن موعد التقدم لطلبات الوظائف الرقمية وذلك في نهاية شهر نوفمبر والقيام بالإعلان عن أسماء الشركاء الخاصة بالتوظيف وهم أكثر من 130 شركة متخصصة في مجال الاتصالات والقسم التكنولوجي، ومن هذه الشركات الخاصة بالتوظيف: شركة Zad، شركة العرض المتقن، شركة DHL، شركة امداد الخبرات المحدودة، شركة ENPRO، شركة الاتصالات المتكاملة، شركة نستلة السعودية، مؤسسة البريد السعودي، البنك العربي، شركة الاتصالات السعودية، شركة زين السعودية، شركة موبايلي، شركة الراجحي للتأمين التعاوني، هيئة الزكاة والدخل، شركة الجزيرة تكافل تعاوني، شركة تحكم التقنية المحدودة، شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، شركة برمجيات المبتكرة انوسوفت، ، شركة راشد عبد الرحمن الراشد وأولاده، الهيئة العامة للجمارك، شركة حلول السحابة، شركة الرقطان لمعدات المطابخ المركزية، شركة الأجير أركو، شركة أي كيو أي، شركة وادي جدة، شركة شور العالمية، شركة الموارد الإلكترونية

لمتابعة الشركات وطلبات الوظائف عن طريق موقع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للإطلاع على تفاصيل أكثر حول الوظائف المتاحة.